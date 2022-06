Inghilterra-Italia, "con chi ha tradito la moglie". La stella travolta dallo scandalo

11 giugno 2022 a

Un nuovo scandalo sta emergendo all’interno del calcio inglese. Tutti i tabloid stanno parlando di una stella della Nazionale che sarebbe stata cacciata dalla sua compagna dopo aver speso oltre 60mila euro per una escort di cui si era “innamorato”. Stando alle indiscrezioni, il calciatore avrebbe inondato la donna di messaggi e anche di foto oscene, inviandole a volte anche mentre era a casa ad occuparsi dei figli.

Il nome del calciatore è stato tenuto segreto per il momento: dopo essere stato beccato con la escort, avrebbe promesso di cambiare. L’accompagnatrice avrebbe ricevuto oltre 40mila euro nell’arco di sette mesi per vedere il calciatore ogni volta che era libero: altri 20mila sono invece stati spesi in hotel e regali, compresa una collana da 3mila euro. La compagna ha iniziato a sospettare di lui quando si è presentato a un appuntamento in ritardo e con addosso uno strano profumo. La donna ha condiviso le sue paure con delle amiche, dopodiché ha avuto la conferma dei suoi sospetti quando è riuscita a mettere le mani sul telefono del calciatore.

Venuta a conoscenza dei messaggi e soprattutto delle foto, la donna ha deciso di affrontare il compagno, cacciandolo di casa dopo una lite infuocata. Secondo i tabloid al calciatore è stata concessa un’ultima possibilità, a patto che accetti il controllo della compagna. “Era profondamente ferita - ha confidato una fonte al Sun - per il fatto che si fosse innamorato di una escort. Voleva andarsene per sempre, ma ha pensato alla famiglia”.

