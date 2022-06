Charles Leclerc, pure a Baku la pole position è sua: battute le Red Bull, ma ora...

11 giugno 2022 a

Continua a fare incetta di pole position Charles Leclerc, che però a questo punto ha assolutamente bisogno che tutto fili liscio in gara. Il pilota monegasco è reduce dall’errore di strategia del muretto Ferrari e prima ancora dal problema alla macchina: due episodi che gli si sono ritorti contro mentre era primo, e ciò ha consentito a Max Verstappen di superarlo nella classifica dei piloti.

Leclerc ha confermato ancora una volta tutto il suo talento in qualifica, ottenendo la pole nel Gran Premio d’Azerbaijan con il miglior tempo in 1’41’’359. Alle sue spalle il duo della Red Bull: Sergio Perez (+0’’282) ha chiuso davanti al compagno di squadra Verstappen, con quest’ultimo che si è dovuto accontentare della terza posizione. Quarto invece Carlos Sainz, a cui resta un po’ l’amaro in bocca: era suo il miglior tempo prima dell’ultimo giro di qualifiche, in cui però è stato l’unico del quartetto di testa a non migliorarsi.

Segno che le gerarchie ormai in casa Ferrari sono ben definite, anche se non ufficializzate: il circuito di Baku sta parlando come tutti gli altri, dicendo che Leclerc è molto più competitivo del compagno, arrivato a quasi mezzo secondo di distacco. Quinto il solito George Russell, che continua a ottenere il massimo dalla sua Mercedes: dietro di lui Pierre Gasly (Alpha Tauri) e il compagno Lewis Hamilton. Chiudono la top ten Tsunoda, Vettel e Alonso.

