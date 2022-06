Inter, la clamorosa voce che preoccupa i tifosi: "Cosa può fare Radu"

14 giugno 2022 a

La papera di Bologna è ancora negli occhi dei tifosi nerazzurri, ma Radu a quanto pare potrebbe avere una grande opportunità all'Inter. Lo svarione che di fatto ha consegnato lo scudetto nelle mani del Milan potrebbe già essere acqua passata. E a dirlo non è certo uno qualsiasi, ma l'agente dell'estremo difensore nerazzurro. Intervenendo alla trasmissione "Il Diabolico e il Divino" di New Sound Level 90 Fm, Oscar Damiani è stato fin troppo chiaro parlando del futuro del suo giocatore: "Ha dimostrato di essere forte, può fare bene deve solo poter giocare. Sono sicuro che in futuro potrebbe anche essere il titolare dell’Inter".

Poi sempre Damiani ha anche parlato di un altro caso che agita molto l'Inter, la possibile partenza di Milan Skriniar: "Il prossimo futuro? Ha delle richieste, vedremo. Penso che quella dell’Inter sia una scelta societaria e noi ci adeguiamo, speriamo di trovare una soluzione". I nerazzurri stanno vivendo un momento difficile, il mercato in uscita comincia a far discutere i tifosi e a poco serve l'arrivo di Dybala se ci saranno partenze illustri dalla rosa di Appiano Gentile. "Se qualcuno verrà ceduto verrà rimpiazzato. Skriniar comunque sarebbe una plusvalenza.

Ammortizzando i costi in 5 anni sono operazioni che si possono fare. Le squadre italiane negli ultimi anni non sono state gestite bene, questa è la strada per mettere a posto i bilanci", ha spiegato Damiani. Insomma le prossime settimane saranno decisiveper capire quali possano essere i veri scenari di mercato dei nerazzuri. Intanto Radu studia da titolare...

