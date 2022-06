Inter, uno tsunami: "In quanti se ne vanno", ecco la lista (completa) delle cessioni

13 giugno 2022 a

Quando si parla di calciomercato in relazione all’Inter si nominano soprattutto i possibili colpi in entrata, con Paulo Dybala e Romelu Lukaku che sono i nomi più caldi. Non va però dimenticato che però Suning ha innanzitutto bisogno di far quadrare i conti, e ciò significa che deve cedere dei prezzi pregiati. Anzi, come fa notare Fanpage.it, in realtà il club nerazzurro sta rivoluzionando gran parte della squadra.

Ivan Perisic ha già firmato con il Tottenham di Antonio Conte, così come sicuri partenti sono Vidal, Sanchez, Ranocchia, Vecino, Kolarov, Radu e Caicedo. Tra i cedibili c’è anche Gagliardini, mentre un caso a parte è Andrea Pinamonti, che non farà a tempo a tornare alla base dal prestito all’Empoli che sarà ceduto nuovamente, e stavolta a titolo definitivo: l’Inter potrebbe guadagnarci circa 20 milioni con la sua cessione. Oltre a questa decina di calciatori, ci sono poi i big che non sono ufficialmente sul mercato ma che potrebbero essere sacrificati.

Nessuno di loro ha palesato l’intenzione di lasciare la squadra, ma l’Inter in caso di offerte importanti è disposta a cederli: su tutti Dumfries, che potrebbe essere protagonista di un’operazione simil-Hakimi. Occhi puntati poi sulla difesa, che è il vero punto di forza della squadra: il Psg si è visto rifiutare un’offerta da 50 milioni per Skriniar ma potrebbe riprovarci, mentre Bastoni potrebbe essere il potenziale campione sacrificabile per una cifra intorno ai 70 milioni. Anche De Vrij non è incedibile, anche se il suo valore di mercato è decisamente inferiore a quello dei compagni di reparto.

