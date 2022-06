Luis Suarez, "voglio la Juve". Proposta indecente ai bianconeri: chi salta se arriva a Torino

14 giugno 2022 a

Ci risiamo, torna il tormentone del settembre 2020, allora finito con l’indagine della guardia di finanza. La Juventus e Luis Suarez, un interesse in precedenza concreto, tanto che il giocatore, allora in uscita dal Barcellona, presenziò a Perugia per ottenere la cittadinanza italiana tramite certificazione linguistica. Lo fece presentandosi all’esame di livello B1 dell’Università degli Stranieri umbra, prima che l’inchiesta della Procura svelò la farsa. Alla fine delle indagini, i dirigenti bianconeri risultano estranei, vennero condannati solo gli esaminatori e i membri dell'ateneo, e il filone sportivo si concluse con l’archiviazione. Nel frattempo, la trattativa saltò e il Pistolero si accasò all’Atletico Madrid, mentre la Juve di Andrea Pirlo ripiegò su Alvaro Morata.

Suarez-Juve, stavolta meno interesse da parte dei bianconeri

Stavolta il rewind, ma non un ritorno di fiamma del club di Madama, bensì un tentativo dei rappresentanti dell’uruguaiano, alla ricerca di una collocazione dopo la fine del rapporto con i Colchoneros. Secondo La Stampa, però, la trattativa è obiettivamente difficile, e si sta lavorando su altri obiettivi: da Angel Di Maria a Filip Kostic e David Neres, e poi c’è l’inamovibile Dusan Vlahovic oggi, e puntando su un vice si prediligerebbe un profilo meno ingombrante. Sarà anche da capire se l’Atletico Madrid concederà uno sconto per il riscatto di Alvaro Morata.

Prende quota l’ipotesi River Plate

Altre voci, intanto, vedono Suarez su altre piste: con Lazio, Fiorentina e Aston Villa ferme a sogni o intenzioni, e con l'Atalanta ben più concreta, ma arenata su un ingaggio per i suoi parametri insostenibile. Prende quota, a sorpresa, l'ipotesi River Plate per l’ex Barça: “È difficile parlare di percentuali, non dipende solo da noi - conferma l'allenatore Marcelo Gallardo - ma sappiamo che Suarez tiene in considerazione il nostro interesse: lo conosco e gli ho chiesto se ha voglia di venire da noi a prepararsi per il Mondiale. Bisognerà avere un po' di pazienza”.

