Romelu Lukaku, trattativa lampo: dove giocherà Big Rom

Il ritorno di Romelu Lukaku è una cosa seria. L’impressione è che possa essere un affare-lampo, quello che dovrebbe riportare l’attaccante belga a Milano. La trattativa è ufficialmente decollata oggi, con Inter e Chelsea che si sono incontrate: un vertice definito “positivo” da entrambe le parti, l’obiettivo è di provare a chiudere in tempi brevi per accontentare tutte le parti in causa.

La volontà di Lukaku è netta e fa la differenza, ora resta da trovare l’accordo economico, considerando che il Chelsea non può regalarlo a un anno di distanza dalla maxi-cifra spesa per acquistarlo. Si lavora sulla formula del prestito oneroso: stando a quanto riportato da Sky Sport UK, l’Inter avrebbe offerto 5 milioni, con il Chelsea che invece ne vorrebbe 10. Chissà che la soluzione non possa essere trovata con un incontro a metà strada.

Secondo i tabloid britannici il trasferimento in prestito di Lukaku si potrebbe chiudere già entro la fine di questa settimana. Per facilitare la riuscita dell’affare Romelu ha già fatto sapere di essere disposto a tagliarsi notevolmente l’ingaggio, che attualmente è del tutto fuori dal budget dei nerazzurri: il Chelsea potrebbe venire incontro al calciatore e all’Inter, versando una parte dello stipendio. Indipendentemente dal fatto che si chiuderà o meno entro la fine della settimana, l’Inter ha l’urgenza di fare presto: serve concludere l’affare entro il 30 giugno per beneficiare del Decreto Crescita.

