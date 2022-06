Kylian Mbappé: "Zebra, arrivo". La frase che fa impazzire gli juventini, ma la verità è un'altra

17 giugno 2022 a

"Zebra, arrivo”, e l’emoticon di una clessidra a fianco. A metà aprile la storia di Kylian Mbappé, pubblicata all’improvviso sul suo profilo Instagram, aveva fatto sognare svariati tifosi bianconeri. Specie se a pubblicarla è stato uno dei più forti giovani in circolazione. Speranze poi vane, dato che l’attaccante del Psg ha deciso di rinnovare il contratto con il club francese, facendo di fatto saltare quello che sembrava un passaggio più che possibile al Real Madrid di Carlo Ancelotti. L’animale a tinte bianconere, dunque, non era riferito a una voce di mercato che lo voleva nel club di Madama, ma a una situazione extra-calcistica, resa nota solo in questi giorni.

Mbappé e il significato della “zebra”

Mbappé, infatti, ha firmato con “Wme Sports”, ovvero il ramo sportivo dell'agenzia di talenti Wme. Si tratta di una delle principali società di intrattenimento e media, con un elenco eccezionale al suo attivo di artisti e creatori di contenuti. L'attaccante del Psg e della nazionale francese ci è entrato tramite la sua agenzia di produzione e compagnia di intrattenimento, che si chiama "Zebra valley". Ecco svelato, dunque, l'arcano legato al post della stella del calcio, legato a questo nuovo progetto.

Di cosa si occupano Zebra Valley e Wme Sports

Zebra Valley ha sede a Los Angeles e, come spiegato da The Hollywood Reporter, si concentrerà su sport, musica, arte, tecnologia, giochi, prodotti di consumo e cultura giovanile. In questo modo Mbappé e i suoi soci, vogliono aiutare i giovani dando voce al loro talento e alle loro storie. La società di produzione a tal proposito proverà a "generare un dialogo tra le comunità globali raccontando storie universali". In quest'ottica ecco l'inserimento in Wme Sports, che è attento alle piattaforme che cercano di "approfondire il loro coinvolgimento dei consumatori con un focus sui contenuti multipiattaforma in un mondo diversificato e multiculturale".

