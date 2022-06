Serie A, il calendario 2022-2023: derby e big match, quando si sfideranno Milan, Inter e Juventus

24 giugno 2022 a

E' stato sorteggiato il calendario della Serie A 2022-2023. Il Milan campione d'Italia esordirà in casa contro l'Udinese nel fine settimana del 13-14 agosto. l'Inter al via in trasferta contro il Lecce neopromosso, mentre la Juventus ospiterà il Sassuolo. Questa la prima giornata: Fiorentina-Cremonese; Verona-Napoli; Juventus-Sassuolo; Lazio-Bologna; Lecce-Inter; Milan-Udinese; Monza-Torino; Salernitana-Roma; Sampdoria-Atalanta; Spezia-Empoli.

Come nel torneo appena concluso, l'ordine tra girone d'andata e ritorno non sarà "simmetrico". Alla terza giornata spiccano i primi big match, Juve-Roma e Lazio-Inter, nel weekend del 27/28 agosto. Milan-Juve andrà in scena alla nona giornata (il 9 ottobre), con ritorno in programma a Torino alla penultima giornata, in quello che potrebbe essere uno spareggio-scudetto (rivali permettendo, ovviamente). Se il titolo dovesse giocarsi negli ultimi 90 minuti, come accaduto lo scorso giugno, occhio allora alla 38esima giornata il 3/4 giugno, con Milan-Verona, Torino-Inter e Udinese-Juventus (oltre a Atalanta-Monza, Cremonese-Salernitana, Empoli-Lazio, Lecce-Bologna, Napoli-Sampdoria, Sassuolo-Fiorentina, Roma-Spezia.



Capitolo derby - Il derby di Roma si giocherà alla 13.ma giornata (il 6 novembre), con la Roma in casa e alla 27esima giornata (il 19 marzo) mentre quello di Torino alla decima giornata (il 16 ottobre), in casa dei granata col ritorno allo Juventus Stadium alla 24esima giornata (il 26 febbraio). I due derby della Madonnina tra Milan e Inter si disputeranno invece alla quinta e alla 21.ma giornata di Serie A con gara d'andata il 4 settembre con i campioni d'Italia che giocano in casa, quello di ritorno il 5 febbraio. Dettaglio suggestivo: i derby romani si giocheranno nelle stesse date dei Derby d'Italia tra Inter e Juve.



"Dobbiamo e vogliamo migliorare sempre", ha commentato il sorteggio il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. "Quest'anno la Serie A migliorerà rispetto all'anno scorso perché le finestre in cui si comunicheranno gli orari, anticipi e posticipi, non saranno 10 ma 7, quindi ci sarà più anticipo e più programmazione; la Premier League ad esempio ha dieci finestre. Stiamo cercando di migliorare il più possibile e a breve comunicheremo le date di quando verranno comunicati anticipi e posticipi".

