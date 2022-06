Milan, Botman al Newcastle: il "disastro" di Maldini e Massara

25 giugno 2022 a

a

a

Si stanno sgretolando le (poche) certezze del Milan sul mercato: l'olandese Sven Botman, seguito da mesi da Maldini e Massara, sarebbe a un passo dal Newcastle. Il 22enne del Lille, che finora aveva sempre temporeggiato con gli inglesi attendendo che i rossoneri facessero passi concreti nella trattativa con il club francese, avrebbe alla fine accettato la corte dei Magpies. Pesa, secondo la Gazzetta dello Sport, l'offerta pesante al Lille, 45 milioni di euro (assolutamente fuori portata per il budget del Fondo Elliott e di RedBird, che sarebbe di 50 milioni di euro complessivi escluse le cessioni) e il lauto ingaggio al giocatore stesso.

Di Maria? "La Juve rinuncia". Terremoto in Serie A: chi arriva al suo posto





Botman era, insieme al compagno di squadra Renato Sanches, uno dei rinforzi a cui Stefano Pioli puntava per rendere il Milan competitivo anche in Europa. Il centrocampista portoghese, a sua volta, sembra vicinissimo al Psg. Le incertezze sul rinnovo dei contratti di Maldini e Massara, che scadono tra una settimana, stanno in ogni caso condizionando pesantemente le strategie estive del Milan.

Un altro colpo di genio di Paolo Maldini? Chi prende il Milan a centrocampo

Sebbene il mercato apra ufficialmente l'1 luglio, sembrano già sfumate le piste più concrete. Impossibilitato ad affondare il colpo, il club di via Aldo Rossi ora dovrà inventarsi alternative mirate: priorità al giocatore che prenderà il posto di Kessie (si va da Hamed Junior Traore del Sassuolo a Douglas Luiz, mediano brasiliano dell'Aston Villa) e al trequartista, vero "buco" di quest'ultima stagione. Il nome in ballo è sempre quello del belga De Ketelaere, ma il problema è ancora quello della richiesta del Bruges, superiore ai 30 milioni. Per la difesa, a questo punto, si abbandonerà l'idea di un possibile titolare da aggiungere alla rosa, accontentandosi di una alternativa: nomi caldi l'esperto Acerbi dalla Lazio e il giovane Theate dal Bologna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.