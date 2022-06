Icardi al Monza, Galliani: "Fuori portata, ma...". La frase che apre al "miracolo" di Berlusconi

29 giugno 2022 a

"Mauro Icardi al Monza? Fuori portata. Ma qualcuno mi ha sentito dire 'impossibile'?". Adriano Galliani scherza coi giornalisti e sfodera i migliori sorrisi, quelli che quando era dirigente del Milan preludevano ai colpi di mercato più clamorosi. L'ad dei biancorossi, appena promossi in Serie A per la prima volta nella loro storia, sta studiando una campagna d'estate con fuochi d'artificio. Merito soprattutto di Silvio Berlusconi, il patron che sogna un nuovo "miracolo sportivo" dopo quello rossonero. Le ambizioni sono illimitate: fare della neopromossa la mina vagante del prossimo campionato, in grado di puntare alla zona Europa League e non solo a una salvezza tranquilla.

L'obiettivo è "ribaltare" la squadra guidata da mister Stroppa imbottendola di giocatori esperti e "di categoria". "Intanto sono arrivati due giocatori come Ranocchia e Cragno - sottolinea Galliani, riferendosi all'ex centrale dell'Inter e al forte portiere del Cagliari, nel giro della Nazionale -. Sensi (altro centrocampista di proprietà dei nerazzurri, ndr) ieri è stato a casa mia, abbiamo parlato, gli ho lasciato un paio di giorni per decidere, speriamo possa arrivare".

Com'è la situazione per Pinamonti? "Buonissimo giocatore, ma molto molto costoso. Vediamo...", non si bottone per la punta reduce da un'ottima stagione all'Empoli, anche lui dell'Inter. Sul centrocampista di Atalanta e Nazionale Pessina: "Forte anche lui, ma è un giocatore che costa molto". Infine il sogno proibito, Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter è uno degli esuberi di lusso del Psg: "Ha stipendi e costi fuori portata", ha premesso Galliani, salvo poi fornire con una battuta il là all'ultima impresa da fanta-mercato. E nessuno ha forse ancora parlato al Cav di Neymar "scaricato" dai parigini...

