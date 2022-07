F1, paura a Silverstone: "Invasione di pista durante il Gp", la minaccia alla polizia

01 luglio 2022 a

a

a

Il Gran Premio di Formula 1 alle prese con una minaccia. Domenica 3 luglio, sul circuito di Silverstone in Gran Bretagna, un gruppo di manifestanti potrebbe interrompere la gara facendo irruzione in pista. A lanciare l'allarme è stata la polizia del Northamptonshire e Silverstone che ha emesso un avvertimento tramite i propri canali ufficiali allo scopo di scoraggiare i potenziali manifestanti.

"Abbiamo ricevuto informazioni credibili sul fatto che un gruppo di manifestanti sta pianificando di interrompere l'evento e possibilmente invadere la pista il giorno della gara" ha commentato Tom Thompson, il capo della polizia che si occupa della sicurezza del circuito. E ancora: "Innanzitutto voglio rivolgermi direttamente a questo gruppo di persone. Vi esorto vivamente a non mettere a rischio voi stessi, i piloti, così come i tanti commissari, volontari e cittadini".

In ogni caso gli agenti sono già stati messi in guardia e hanno provveduto a elaborare un piano contro la minaccia. Thompson ha poi chiesto al pubblico sugli spalti di segnalare ogni azione sospetta. Già dalle prime ore del venerdì un'ala del circuito è stata evacuata "per un possibile incendio rilevato nell'edificio". Evento che però, spiegano diverse fonti, non sembra collegato alla minaccia dei manifestanti, ancora non individuati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.