Pier Silvio Berlusconi, la frase sfuggita: "Che storia". Terremoto: doppio clamoroso colpo al Monza?

Ha nostalgia di San Siro e di Milano, Mauro Icardi. Da esubero milionario del Psg, è comprensibile. E proprio sugli affetti, e su Wanda Nara, potrebbe fare leva Adriano Galliani per riportarlo in Italia, segnando con ogni probabilità il colpo del secolo. Il centravanti argentino, ex capitano dell'Inter, è infatti nel mirino del Monza, neopromossa in Serie A. Non è Milano, ma a una manciata di minuti ci si potrebbe anche accontentare. A patto che Maurito si accontenti pure dello stipendio, che sarebbe inevitabilmente tagliato rispetto al salario-monstre percepito a Parigi, 10 milioni l'anno. Ma per averlo, Silvio Berlusconi sarebbe disposto a un nuovo, grande sacrificio. Magari - ma siamo al fantacalcio - mettendogli al fianco Paulo Dybala per un attacco letteralmente da scudetto.

E' il Corriere della Sera a ricordare come intermediario per favorire il passaggio dall'Inter al Psg, 3 estati fa, fu proprio Galliani, per i buoni rapporti con l'allora dg dei francesi Leonardo. Da allora Galliani ha avuto ottime relazioni anche con Wanda, considerando le "ricadute" professionali della manager, assai interessata anche alla carriera in tv. Guarda caso, il figlio del Cav Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti di Mediaset aveva scherzato. "Sarebbe una grande opportunità avere Icardi al Monza. Vi immaginate che storia se segnasse proprio all'Inter? Non fatemi dire troppo, ho fiducia in Galliani". Boom. E il Corriere sgancia la seconda bomba: Adriano e Silvio "hanno ambizioni, risorse e piani per allestire una squadra competitiva" e "il sogno proibito è quello di vedere Icardi in coppia addirittura con Dybala, ipotesi quest'ultima però remota". Ma conoscendo i soggetti, mai dire mai.



Quella per Icardi però è una pista concreta. Il piano, scrive il Corsera, prevederebbe ammortizzare l'esborso per lo stipendio inserendo nel pacchetto anche il cachet della moglie Wanda per farla partecipare a "uno dei tanti programmi della tv di famiglia. In fin dei conti è già stata opinionista al Grande Fratello vip e a Tiki Taka".

