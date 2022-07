Mick Schumacher, primi punti in F1? Quale voce si sente in team-radio: straziante

Lorenzo Pastuglia 04 luglio 2022 a

a

a

Quei primi punti da quando è in F1 non hanno impedito le lacrime. Mick Schumacher ha tagliato il traguardo, poi ha sfogato tutta la sua gioia, togliendosi una tensione sulle spalle che durava da quando ha esordito l’anno scorso in F1. Nulla conta non aver passato la Red Bull di Max Verstappen per il 7° posto, alla fine l’8° va più che bene, per una prima volta che non dimenticherà mai. L’orgoglio di tutta la famiglia Schumacher, con mamma Corinna che lo ha celebrato via-radio, dopo la bandiera a scacchi e a suon di “Super!”. Quella di Silverstone è stato il Gran Premio delle prime volte: la prima pole e vittoria di Carlos Sainz in 150 GP corsi in carriera, la prima Q3 di Nicholas Latifi su Williams nelle qualifiche, i primi punti per Mick Schumacher in una gara da urlo, dove però avevamo inizialmente temuto il peggio nel volo a testa all’ingiù di Guanyu Zhou, bloccato nella carcassa distrutta dell’Alfa Romeo per finire oltre le barriere di curva 1.

"Capovolto". GP di Silverstone, il video dell'incidente mortale alla partenza | Immagini forti

Mamma Corinna a Mick: “Sono molto fiera di te, tesoro”

L'ottavo posto di Mick vale tanto in proiezione futura, dopo le prime voci arrivati su un possibile allontanamento a fine stagione. Gunther Steiner negli scorsi GP lo aveva avvertito: “Deve essere più tranquillo”, perché con tutti gli incidenti che ha fatto sono troppi i milioni spesi per riparare la vettura. Intanto, pero, si pensa all'oggi, al risultato conseguito e al tenerissimo team radio di mamma Corinna che a fine gara gli ha fatto i complimenti.

"Invasione di pista durante la F1". Paura a Silverstone, polizia in allerta: la minaccia a poche ore dal Gp

Il sospiro di sollievo dopo che gli altri punti di stagione erano stati fatti da Kevin Magnussen, messo alla porta in F1 a fine 2020, per rientrarci di sorpresa questo inverno dopo l’allontanamento di Nikita Mazepin. Bello anche il duello finale con Verstappen, dove sale un pizzico di nostalgia, dato che i loro papà, Jos e Michael sono stati compagni alla Benetton negli Anni 90. Corinna, infine, ha salutato con grande tenerezza Mick via radio dicendogli anche: "Sono molto fiera di te, tesoro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.