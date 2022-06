Lewis Hamilton, insulti razzisti: "Sapete perché quel neg***"

28 giugno 2022 a

a

a

Nelson Piquet ha scatenato una bufera sulla Formula 1. Un colpo di testa, quello del fenomeno brasiliano, che è davvero inspiegabile: impossibile che non sapesse verso cosa sarebbe andato incontro, rilasciando quelle dichiarazioni. Soltanto oggi è stato diffuso l’audio di una conversazione risalente allo scorso novembre, quando Piquet era stato ospite di un podcast brasiliano.

"Tenuto nascosto alla Ferrari per anni": l'imbarazzante segreto di Schumacher | Guarda

“Il neg***to ha messo la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare - le sue parole in riferimento all’incidente di Silverstone 2021 tra Lewis Hamilton e il pilota olandese - il neg***to l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco”. I termini con cui Piquet si è riferito al sette volte campione del mondo sono ingiustificabili e hanno scatenato reazioni molto severe. Il fatto che sua figlia sia fidanzata con Verstappen non autorizza l’ex pilota brasiliano a parlare in questi termini di Hamilton.

La penalità di Leclerc? "Tutto un bluff": Ferrari, spunta un video clamoroso | Guarda

“Lewis è un grande ambasciatore del nostro sport - ha tuonato la Formula 1 in un comunicato ufficiale - e merita rispetto. I suoi sforzi instancabili nel promuovere l’inclusione e la diversità sono di esempio per tante persone e anche la F1 è totalmente coinvolta e impegnata in questa direzione”. “Non si tratta solo di linguaggio - ha commentato Hamilton - queste mentalità arcaiche devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport. Sono stato circondato da questi atteggiamenti e bersagli per tutta la vita. È arrivato il momento di agire”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.