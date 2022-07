Paulo Dybala, soldi: rovinosa fregatura, ecco cosa si deve ingoiare

06 luglio 2022 a

a

a

Per Paulo Dybala è il sesto giorno senza contratto e squadra. E la situazione per la Joya, secondo Sportmediaset, non sembra essere rosea, dato che nessun club di alto livello è disposto a investire più di 6 milioni all’anno, più le ricche commissioni all'agente Antun. L'Inter resta la squadra favorita, anche se Beppe Marotta, a parole, si è chiamato fuori. In casa nerazzurra prima devono pensare alle uscite: sicuramente Sanchez e uno tra Dzeko e Correa, ma entrambi non sembrano intenzionati a partire. Poi sempre sullo sfondo ci sono Milan e Roma. Per entrambe le squadre la Joya non è una priorità, ma potrebbe trasformarsi in un colpo low cost. Un vero e proprio affare, a certe cifre.

Lukaku? "Un montato". Paolo Di Canio gela l'Inter: "Occhio, perché con Inzaghi..."



Sondaggi da United e Arsenal, Milan punta De Ketelaerez - Non troppi soldi da parte dei rossoneri, che stanno puntando tutto su Charles De Ketelaere, ma visto che l'accordo con il Bruges non è semplicissimo da trovare potrebbero virare all'ultimo sull'argentino. I giallorossi, invece, guardano dalla finestra e attendono sviluppi, dopo che già a maggio avevano fatto un sondaggio. Barça e Real invece si sono chiamate fuori tempo fa, mentre timidi sondaggi sono stati fatti da parte del Manchester United e dell'Arsenal. I Red Devils potrebbero essere fortemente interessati in caso di partenza di Cristiano Ronaldo.

Dybala al Monza, Berlusconi e Galliani pronti a fare la storia

Il Napoli si è informato, difficile la suggestione - Intanto Dybala aspetta da Miami, dove si sta godendo le vacanze con la fidanzata Oriana, e intanto qualche giorno fa, scrive Il Corriere dello Sport, un sondaggio del Napoli è stato fatto per capire numeri e condizioni, ma senza avanzare vere offerte. Sullo sfondo, infine, rimane la suggestione Monza, con il sogno di Galliani di mettere in tandem Dybala con Icardi. Il messaggio recapitato è stato più che eloquente: Berlusconi vuole una grande coppia di attaccanti e il club brianzolo è disposto ad aspettare la Joya fino all’ultimo giorno di mercato. Anche se l’operazione appare assai difficile…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.