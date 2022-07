Milan, addio De Keteleare? L'offerta che gela Maldini

Giampiero De Chiara 07 luglio 2022 a

Il Milan paga ancora il ritardo per il rinnovo dei contatti di Paolo Maldini e Ricky Massara e rischia di perdere un'altra occasione di mercato. Dopo che Botman, a lungo nel mirino dei rossoneri, si è accasato al Newcastle anche De Ketelaere potrebbe scegliere l'Inghilterra vista la super offerta del Leeds. Il club di proprietà dell'italiano Radrizzani, infatti, sarebbe disposto a versare nelle casse del Bruges 35 milioni di euro più 5 di bonus.



I rossoneri al momento sono fermi a 20 milioni più bonus, cifra che non soddisfa la dirigenza belga che aveva fissato il prezzo a 30 milioni. Ora, però, l'inserimento del Leeds potrebbe far saltare il banco. In patria scrivono che il talento preferirebbe sbarcare in Italia, anche dopo la chiamata con Stefano Pioli che è stata molto positiva. Ora tocca a Maldini e Massara, con l'ok di Elliott e della nuova proprietà, formulare l'offerta giusta.

Intanto Junior Messias si è legato definitivamente al club rossonero. Per il suo cartellino il Milan pagherà 4,5 milioni di euro più bonus al CrotoCharles De Ke ne dopo un anno in prestito con il Diavolo. Sempre in casa Milan Daniel Maldini è finito nel mirino dello Spezia. Ai liguri interessa anche Mattia Caldara, quest' anno in prestito al Venezia.

Per Caldara il Milan contribuirebbe- come fatto con il Venezia- al pagamento di parte dello stipendio, mentre per Maldini si trattetelaere (Getty) rebbe di un trasferimento in prestito, anche se rimane vivo l'interesse del Verona e della Cremonese.

L'Atalanta ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Ederson dalla Salernitana, mentre gli agenti di Dries Mertens sono a Marsiglia per trattare con l'OM per poter chiudere l'affare. La richiesta del calciatore è 2,5 milioni netti più bonus, ma la trattativa riguarda più che altro la durata dell'accordo. Il belga chiede due anni, la società francese è orientata ad un anno con opzione. Grande attività ancora per il Monza. Adriano Galliani vuole chiudere una grande colpo in attacco per i brianzoli. Dopo Icardi e Petagna l'ad monzese contatto l'entourage di Edin Dzeko per capire i margini dell'affare. L'attaccante è in uscita dall'Inter per far spazio a Dybala: alla finestra per il bosniaco anche Juventus e Napoli.

