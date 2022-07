Tennis, Fabio Fognini sbrocca dopo la vittoria di Nadal: "Ma smettetela"

07 luglio 2022 a

In carriera abbiamo conosciuto Fabio Fognini per qualche esuberanza di troppo in campo, condita da dichiarazioni a volte al veleno. L’ultima è arrivata nelle precedenti ore, subito dopo la vittoria di Rafa Nadal contro Taylor Fritz ai quarti di finale di Wimbledon. Lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio al quinto set, dopo oltre quattro ore di gioco, seppur con evidenti problemi alla zona addominale e un vistoso cerotto sotto la maglia. Da una parte suo papà e la sorella a dirgli basta, dall’altra la voglia del tennista vincitore di 22 Gran Slam di restare in campo dopo il medical timeout nel secondo set.

Fognini su Instagram: “Non credete a quello che Rafa dice”

Nella conferenza stampa dopo il match, lo spagnolo non si è sbilanciato sulle possibilità di giocare la semifinale di venerdì contro Nick Kyrgios: "Al momento non posso rispondere". Fognini però lo ha criticato subito, mettendo gli appassionati in guardia da eventuali teatrini: "Smettetela di credere a quello che leggete, per favore”, ha scritto il ligure in una storia su Instagram. Sottolineando poi la parte in cui viene detto che Nadal ha giocato da infortunato, scrivendo a caratteri cubitali: "For sure…". La traduzione è immediata. C’è poi anche un hashtag utilizzato da Fognini per dire la sua sull’argomento: #4h20, ovvero la durata della partita. L’interpretazione, anche in questo caso, è abbastanza semplice.

Le semifinali maschili e femminili a Wimbledon

Tra critiche e colpi di scena, Wimbledon è arrivata alle semifinali, che si terranno domani sul Centrale. Venerdì si inizia con Djokovic-Norrie e si termina Nadal-Kyrgios. Poi sarà la volta della finale di domenica. Nel tabellone femminile, invece, oggi, giovedì 7 luglio, ci saranno le sfide Jabeur-Tatjana Maria e Rybakina contro Simona Halep, poi le finali sabato.

