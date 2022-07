Barcellona, Franck Kessiè non può giocare: la beffa che fa godere i milanisti

07 luglio 2022 a

Se non si chiamasse “Barcellona”, forse il club catalano sarebbe già ampiamente fallito per la situazione economica e finanziaria in cui riversa. Le cose vanno così male che anche i due acquisti a parametro zero, Franck Kessiè e Andreas Christensen, sono bloccati: non potranno indossare la maglia blaugrana fino a quando la società non avrà fatto tagli ulteriori e drastici al proprio monte ingaggi.

Insomma, se il Barça non rientra nei parametri salariali della Liga, i nuovi acquisti rimarranno tali soltanto sulla carta. Un bel problema per il club ma soprattutto per i diretti interessati, che forse dovevano pensarci due volte prima di firmare per un club che versa in una situazione disastrosa. Soprattutto la parola di Kessiè assume contorni clamorosi: aveva appena vinto lo scudetto con il Milan (anche se aveva deciso di non rinnovare molto prima che accadesse), gli è davvero convenuto compiere questo salto nel vuoto?

Tra l’altro Kessiè in questi giorni è anche stato presentato ufficialmente: eppure non sa se e quando potrà giocare davvero con il Barcellona… “Per avere a disposizione ufficialmente Kessiè, Christensen e Sergi Roberto - ha dichiarato il dirigente blaugrana Mateu Alemany - non possiamo fare altro che abbassare il monte stipendi. Uno esce e uno entra può non bastare, sarà decisiva la seconda fase delle cessioni”.

