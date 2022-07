Wimbledon, Rafa Nadal si ritira: Kyrgios in finale, imbarazzo-Fognini

07 luglio 2022 a

a

a

Bandiera bianca. Questa volta Rafa Nadal deve arrendersi al suo fisico, martoriato dall'ultimo infortunio di una lunga serie. Niente semifinale a Wimbledon, domani, venerdì 8 luglio, contro Nick Kyrgios. Il campionissimo spagnolo si ritira.

"Ma smettetela...". Nadal infortunato? Parole pesantissime: il più clamoroso dei sospetti

Nadal in mattinata si era sottoposto ai test per comprendere l'entità dell'infortunio patito nel match contro Taylor Fritz. E le notizie sono state delle peggiori: la risonanza magnetica ha rivelato una lesione di 7 millimetri e, dopo l'allenamento svolto lontano da occhi indiscreti, Nadal ha capito di non potercela fare.

Sfuma la possibilità di fare il grande Slam, dopo che il maiorchino aveva vinto i primi due appuntamenti della stagione, Australiano Open e il suo quattordicesimo Roland Garros. Nadal ha convocato una conferenza stampa per dare la notizia. E così, per la prima volta nell'era Open, una semifinale di Wimbledon non verrà disputata: Nick Kyrgios vola direttamente all'ultimo atto, dove incontrerà il vincente tra Novak Djokovic e Cameron Norrie.

Il gesto in tribuna, poi il clamoroso "vaffa" in mondovisione: tra Nadal e suo papà finisce malissimo | Video

E chissà ora che dirà ora Fabio Fognini, il tennista azzurro che aveva attaccato Nadal e la stampa, dicendo che non bisogna credere a tutto quel che si dice e, insomma, dubitando del fatto che Rafa fosse davvero infortunato. Non una grandissima figura...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.