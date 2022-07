Tottenham, Antonio Conte brutale: "Collassato", l'allenamento fa strage

12 luglio 2022 a

Pedalare e sudare: gli allenamenti di Antonio Conte sono duri e i suoi giocatori al Tottenham li sentono eccome. La squadra è attualmente in Corea del Sud, per prepararsi all'inizio del campionato, e Conte sta davvero mettendo alla prova i giocatori con i suoi allenamenti. Le sedute sono davvero estenuanti e ci sono molti calciatori che sono in difficoltà nel tenere i ritmi imposti dal loro manager. L'esercizio che più ha toccato i giocatori è stato quello delle 42 ripetute a tutto campo, con periodi di riposo molto brevi (non di seguito ma nell'arco di tutta la sessione).

L’inviato del Tottenham: “Allenamenti durissimi, Kane e Son li soffrono”

Lo stesso Son, che è uno degli inesauribili del Tottenham, ha spesso mostrato segni di cedimento. Lo ha confermato Alasdair Gold, corrispondente degli Spurs per Football London: “Gli allenamento sono brutali con Conte — ha detto — I giocatori vengono sottoposti a ripetute a tutto campo dopo due ore di allenamento. Si ritirano, sentendo il caldo e il ritmo, prima di rientrare nel gruppo. Kane e Son tra quelli che soffrono il ritmo, crollano e poi si riconnettono. Ovviamente li aiuterà quando la stagione inizierà, ma vedere le sessioni dal vivo mostra quanto siano estenuanti. Tutto questo in esecuzione dopo quasi due ore di allenamento e la maggior parte sta ancora andando”.

Solo Parrott ha retto fino alla fine con lucidità

I giocatori hanno mostrato di essere a corto con gli esercizi del preparatore atletico Gian Piero Ventrone, e così anche gli Spurs hanno assaporato il ‘metodo Conte' nel corso della pre-season. Davinson Sanchez, Bryan Gill e il nuovo arrivato Pape Matar Sarr hanno mostrato un ottimo forma e hanno guidato il gruppo fino alle ultime corse, ma è stato soprattutto Troy Parrott a reggere fino in fondo nella 42ª e ultima corsa della sessione.

