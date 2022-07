Novak Djokovic, "l'Australia mi ha segnato": sfida totale agli Usa sul vaccino

12 luglio 2022 a

E con la vittoria di Wimbledon sono 21 Grande Slam. Ne basterebbe uno per raggiungere in vetta Rafa Nadal, uscito per infortunio prima delle semifinali del torneo inglese. Per Novak Djokovic potrebbe essere l’US Open (29 agosto - 11 settembre) l’occasione propizia per raggiungere lo spagnolo? Difficile, dato che negli Usa serve l’obbligo vaccinale per entrare e Nole è da sempre contrario. Domenica scorsa il serbo ha intanto fatto i conti: in classifica è sceso fino al settimo posto, e ora rischia di non giocare per un paio di mesi nel circuito.

La classifica di Novak peggiorerà, è inevitabile, la partecipazione alle Finals di Torino non è tecnicamente a rischio, ma per il momento l'ex numero 1 non ha intenzione di giocare tornei: "Per il momento sarò in vacanza e spero di avere buone notizie dagli Stati Uniti — dice il serbo —. Se non posso giocare gli US Open devo vedere come comportarmi”. Insomma, la volontà di giocare negli Usa c’è eccome, ma senza doversi per forza vaccinare. Parlando a Marca, Djokovic si è messo sulle barricate e ha detto che non vuole chiedere un'esenzione medica, perché vede una logica politica nella scelta che lo esclude del Grand Slam americano: "Non sono vaccinato e non ho intenzione di farlo — spiega il tennista —. Al momento chiedere un’esenzione medica non è realistico. Quello che è successo in Australia ha creato una vera e propria tempesta dentro di me, non è stato facile tornare alla normalità".

Obiettivi Laver Cup e Coppa Davis?

Gli obiettivi, in caso di assenza forzata dagli US Open, non mancheranno: c'è la Coppa Davis, quella è certa perché la Serbia è qualificata, e ci sarebbe anche la Laver Cup, finora però Novak non è stato ancora convocato: "Potrei giocarle entrambe — conclude Nole a Marca — Non ho invece intenzione di giocare tornei tanto per farli o per fare dei punti".

