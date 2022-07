Federica Pellegrini, il bikini da censura. Così in spiaggia prima delle nozze

18 luglio 2022 a

Federica Pellegrini si gode una estate di vacanze e dai vari luoghi di villeggiatura posta sul suo profilo Instagram una serie di scatti per allietare i suoi follower. Ecco quindi la campionessa di nuoto con un micro-bikini nero senza spalline e con una specie di apertura proprio sul seno, che mette in risalto il suo corpo tonico e asciutto mentre si trova in ferie in a Sabaudia, nel Lazio, con il suo Matteo Giunta con il quale convolerà presto a nozze. Prima del sì la Pellegrini e il suo istruttore sono partiti per la località dei vip per qualche giorno di relax in vista del loro matrimonio che si terrà a fine agosto in Laguna. Con Federica e Matteo c'è pure Giovanni Malagò, presidente del Coni e amico intimo della nuotatrice azzurra.

Inutile dire che il post ha fatto il pieno di "cuoricini" e di commenti. Scorrendo il suo profilo Instagram si vedono anche le immagini del suo addio al nubilato con le amiche a Formentera, un viaggio a Lisbona e ora appunto, qualche giorno di ferie a Sabaudia per un po’ di mare e di amore. Insomma, un'estate di tante lune di miele per la coppia più bella dello sport italiano.

