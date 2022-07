Gigio Donnarumma, Al Khelaifi: "Titolare? Certe cose le sappiamo io e lui"

21 luglio 2022 a

Cambieranno parecchie cose per Gigio Donnarumma dalla prossima stagione. Il portiere del Psg che di fatto ha dovuto condividere la porta con l'ingombrante Keylor Navas, dovrà scrivere da capo la sua nuova avventura in Francia. In tanti si chiedono, dopo il fallimento in Champions di quest'anno, chi possa essere il titolare per stagione 2022-2023.

E su questo punto, che di fatto spetterebbe al nuovo tecnico Christophe Galtier, il presidente del club parigino, Nasser Al Khelaifi: "Se sarà il titolare? Parliamo del miglior giocatore dell’Europeo. È fantastico come persona, atleta e professionista. Poi, lui e noi sappiamo come stanno le cose". Parole davvero enigmatiche che però non spalancano la porta a Gigio che forse dovrà nuovamente mettersi in discussione in un nuovo derby tra i pali.

Non avrà invece problemi a trovare un posto da titolare, Marco Verratti: "È come un figlio – dice Al Khelaifi alla Gazzetta dello Sport – Giocatore fantastico, un esempio, nel cuore del progetto. È cresciuto con il club, ama il PSG. Ne sono orgoglioso perché è pronto a morire in campo per la squadra. Pure da lui mi aspetto di più, che si prenda più responsabilità: le merita. È il miglior giocatore italiano". Infine su Neymar ha affermato: "Se Neymar fa ancora parte del progetto? Al di là delle voci su di lui, tutti devono dare il massimo, altrimenti dovranno andarsene, come quelli che se ne sono approfittati: ci saranno vendite".