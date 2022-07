Milan ko in Ungheria, l'Inter con il Lens: gode solo Allegri

Federico Strumolo 24 luglio 2022 a

a

a

Gambe pesanti, poca lucidità e Milan e Inter escono sconfitte dalle rispettive amichevoli estive. I rossoneri, 3-2 in casa degli ungheresi dello Zte, i nerazzurri, 1-0 tra le mura del Lens. Pioli ritrova i titolari, ma il Milan patisce la miglior condizione atletica avversaria e non va oltre i gol di Giroud (su rigore) e Krunic. Un assist e ottime indicazioni, comunque, da Adli, unica faccia nuova in campo. Stesso discorso per l'Inter che resiste fino al 90', ma poi cede al gol su calcio d'angolo di Openda. A Inzaghi non bastano i tentativi di Lukaku e Lautaro, entrati nel secondo tempo. Si tratta solo di calcio estivo, nelle prossime settimane si comincerà a fare sul serio.