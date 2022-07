Francesco Totti e Ilary Blasi, "lui non è così ingenuo". La rivelazione su Noemi

27 luglio 2022 a

Nessuna convivenza tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. L’indiscrezione arriva nelle ultime ore sul Corriere e viene amplificata da Dagospia (che mesi fa lanciò lo scoop). Secondo una fonte ben accreditata, l’ex capitano della Roma non si è trasferto nell’appartato condominio dei Parioli con Noemi Bocchi. Il Corriere, appunto, rimarca questa tesi. E scrive: “L’ex Capitano giallorosso in questi giorni torridi della sua prima estate da single di ritorno se ne sta più meno tranquillamente a casa sua, nella megavilla dell’Eur da 25 stanze, doppia piscina e campi di padel, non proprio da solo ma con il figlio Cristian, che ha ripreso gli allenamenti con gli Under 17 della Roma”.

Una doccia fredda per chi credeva che Totti fosse andato a vivere con la Bocchi. Non è proprio così perché l’ex Pupone pare sia rimasto nella sua grande casa, il tempio del calcio per tutti i tifosi giallorossi. E si dice che la sua ex Ilary Blasi stesse cercando casa a Milano. Sarà realmente cosi?

I paparazzi, ormai, conoscono quella Lamborghini nera con a bordo (forse) Totti e la Bocchi. Lei, Noemi, ha due bambini di 10 e 8 anni e “una litigiosa separazione ancora in corso”, come racconta Il Corriere. "E nemmeno Totti sarebbe tanto ingenuo da compiere un passo così importante in un momento delicato come questo, sia personale che legale, visto che le pratiche per la separazione non sono nemmeno state avviate". Totti dunque al momento preferisce non fare un passo troppo affrettato, stando calmo. Perché c’è una separazione in corso che potrebbe costare caro: tutto finisce in mano agli avvocati, tra carte bollate e tribunale.