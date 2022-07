Fernando Alonso, la furbata: "Nessun problema...", come ha fregato le McLaren

27 luglio 2022 a

La furbata di Fernando Alonso nel passato GP di Francia, che ha fatto spaventare ma anche godere l’Alpine: far volontariamente avvicinare le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo per far loro usurare maggiormente le gomme, permettendo così al compagno di box, Esteban Ocon, di recuperare il terreno perso e di avere una chance per superare i due piloti della scuderia di Woking.

"Nessun problema, li voglio vicini dietro di me in modo che consumino le gomme”, ha detto Nando per messaggio ai suoi uomini del muretto, nel momento in cui gli veniva chiesto di alzare il ritmo perché Lando si stava avvicinando pericolosamente. Ancora una volta, dunque, l’asturiano classe 1981 ha dato prova della sua grande abilità, oltre che della capacità di avere la visione completa di ciò che sta succedendo in pista in ogni momento della gara.

L’episodio accaduto dopo il sorpasso di Sainz su Alonso

L’episodio è andato di scena nel finale, quando Alonso è stato superato dalla Ferrari di Carlos Sainz, dopo aver montato le nuove gomme medie nel secondo pit-stop (scontando anche i cinque secondi di penalità per l’unsafe release sulla Williams di Alexander Albon). Norris e Ricciardo, così, si sono pericolosamente avvicinati alla vettura del quasi 41enne, che ha tranquillizzato i suoi uomini dell’Alpine spiegando le proprie intenzioni.

Piano che alla fine ha funzionato a metà, dato che lui ha mantenuto agevolmente la sesta posizione fino alla bandiera a scacchi, mentre il suo compagno di squadra è riuscito a sorpassare solo Ricciardo, chiudendo in ottava posizione. Strategia che comunque ha permesso al team francese di recuperare quattro punti nei confronti della diretta avversaria: Woking è ora sotto 93-89 al team di Enstone in classifica Costruttori.