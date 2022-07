Milan, è fatta per De Ketelaere: la trattativa è chiusa, ecco tutti i dettagli

29 luglio 2022 a

La telenovela è finita: è fatta per il passaggio di Charles De Ketelaere dal Bruges al Milan. Gli ennesimi ultimi passi in avanti della mattinata di venerdì per il centrocampista hanno chiuso la trattativa, per Sportmediaset. Il Bruges ha detto sì all’offerta del Milan, dopo aver sbloccato gli ultimi dettagli burocratici, legati a piccole formalità e agli accordi economici da risolvere tra il club belga e l’agente del calciatore. Cdk sarà a Milano già stasera o massimo domattina, pronto poi per le visite mediche e la firma del contratto. L’ok finale è arrivato dopo che le due società hanno esaminato gli ultimi dettagli burocratici.

Un acquisto da 32 milioni più tre di bonus

Il costo del trasferimento sarà, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, di 32 milioni più tre di bonus, con inclusa una percentuale sul margine della rivendita a favore del Bruges, come da tradizione nei trasferimenti internazionali. In sostanza, se il Milan dovesse vendere Charles a una somma superiore ai 32 milioni, una parte del guadagno andrebbe a favore del Bruges.

La volontà del giocatore di rinunciare ai bonus di contratto è stato un altro fattore decisivo per l’approdo del centrocampista a Milano. E nelle ore precedenti il talento belga, come ha riportato il giornalista Sacha Tovalieri, non era presente al campo di allenamento, segno che la fumata bianca era davvero alle porte. Il Milan ha sempre avuto Cdk come prima opzione per la trequarti. Pioli, intanto, non vede l’ora di averlo a Milano, pronto per schierarlo in campo già dalle prossime amichevoli. Ancora poche ore, e vedremo di che pasta è fatto.