Juventus, Pogba infortunato? "Lo vuole Allegri": il pazzesco nome del sostituto

30 luglio 2022 a

a

a



Con Paul Pogba infortunato, la Juventus è alla frettolosa ricerca di un sostituto all'altezza. E nelle ultime ore si sta facendo largo una ipotesi clamorosa: il ritorno di Miralem Pjanic in bianconero. A premere per "l'usato sicuro" è Max Allegri, che aveva voluto fortemente l'acquisto del centrocampista bosniaco dalla Roma nel 2016, come erede di Andrea Pirlo, e l'aveva allenato per tre stagioni. Poi, dopo l'addio di Allegri, Pjanic ha retto un altro anno con Sarri in panchina ed è finito poi al Barcellona nello scambio, assai poco fortunato, con il brasiliano Arthur. Nessuno dei due giocatori ha recuperato la brillantezza delle annate precedenti, e in più la loro iper-valutazione ne ha di fatto frenato ogni sbocco sul mercato.

La scorsa stagione, dopo essere scivolato in fondo alle gerarchie in blaugrana, Pjanic ha svernato addirittura al Besiktas, anche qui con rendimento decisamente anonimo. A 32 anni compiuti, tornato al Barcellona per fine prestito, rappresenterebbe una soluzione di ripiego "di lusso", portando comunque qualità, personalità ed esperienza. Quelle caratteristiche che Allegri cercava disperatamente lo scorso anno e, non trovandole, ha pensato bene di "acquistare" portando a Torino due pesi massimi come Angel Di Maria e, appunto, Pogba. Il menisco potrebbe tenere lontano il Polpo francese addirittura fino a gennaio, se operato: ecco la fretta della Signora sul mercato.

"Quando ero alla Juve...": De Ligt al Bayern, la frase rubata che scatena il caos

Se lo stipendio di Pjanic, senza accordi con il Barcellona stile Lukaku-Inter, non consentirà l'affare, i nomi sul taccuino di Arrivabene non mancano: all'argentino Paredes, esubero del Psg, si è aggiunto anche il francese Veretout della Roma, pure lui ai margini dell'ambizioso progetto di Mourinho.