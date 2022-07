Max Verstappen zittito, "non è il posto giusto": Red Bull, clamoroso team-radio

31 luglio 2022 a

a

a

Una qualifica difficilissima per Max Verstappen sulla sua Red Bull al Gp di Ungheria: solo decimo posto, una Q3 funestata da problemi al motore (poi risolti, insomma niente retrocessione in griglia). E nelle fasi finali della qualifiche, Verstappen ha sbottato in radio.

Russel da urlo: pole e rovina la festa alla Ferrari. Flop-Verstappen: e domani...

Oltre a una serie di improperi censurati dalla regia, ecco però che ad un certo punto, rivolgendosi ai box, l'olandese chiede: "Provate qualcosa per risolvere questo problema?". Ma non ottiene risposta. Dunque Verstappen rincara: "Nessuna informazione? Niente?". Ed ecco che dopo questa domanda, il campione del mondo in carica viene liquidato con queste parole: "La radio non è il posto giusto per parlarne e dare dettagli, siamo sicuri tu capisca. Abbiamo provato a risolverlo in pista ma non ci siamo riusciti".

"Mi piace guidare così". Leclerc, la confessione: cos'ha provocato l'errore in Francia | Video

Poi, il silenzio. Dal muretto Red Bull a parlare era Giampiero Lambiase, uno dei cardini della scuderia. Chiarissimo il suo messaggio: se il motore ha avuto un problema e un calo di potenza, ovviamente il team radio non è il posto migliore per parlarne.