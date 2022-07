F1 Ungheria, Verstappen rimonta e vince davanti alle Mercedes: giornata nera per la Ferrari

31 luglio 2022 a

E' Max Verstappen a trionfare nel GP di Ungheria: il campione del mondo, partito dalla decima posizione, è riuscito - con una strepitosa rimonta - a superare Hamilton, Russell e Sainz, allungando nel Mondiale. Il pilota olandese, insomma, sale sul gradino più alto del podio davanri alle due Mercedes di Hamilton e Russell. Solo 6° Leclerc, penalizzato dalla strategia e dal rendimento della gomma Hard. Davanti al monegasco, giù dal podio, l'altra Ferrari di Carlos Sainz e la Red Bull di Perez.

Al termine della gara, quindi, a sorridere è soprattutto il box Red Bull, che piazza l'olandese davanti a tutti e in fuga per il titolo, con una strategia perfetta che ha permesso al campione di volare indisturbato verso il trionfo. Buon risultato anche quello raggiunto dalle Mercedes, quelle di Hamilton e del poleman Russell, che hanno strappato gli applausi dei presenti. Leggera delusione per Russell, che era partito dalla pole e alla fine è arrivato terzo al traguardo.

Giornata nera invece per la Ferrari, con Sainz quarto davanti a Perez e Leclerc in difficoltà. In questo caso la strategia non è stata affatto vincente. Partiti entrambi con gomma media, i due ferraristi sembravano addirittura favoriti, ma al momento del primo pit stop Leclerc è stato costretto a montare l'hard che lo ha messo in difficoltà. Sainz, invece, è riuscito comunque a evitare il peggio col quarto posto finale.