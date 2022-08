Silvio Berlusconi chi? L'indonesiano da 4 milioni all'ora che lo straccia

01 agosto 2022 a

Non sempre avere una proprietà ricchissima si traduce in risultati sportivi eccellenti. Ciò è confermato dalla classifica stilata da Cronache di spogliatoio, basata sui dati di Forbes: emerge che due delle squadre “tecnicamente” più ricche di Italia non sono nemmeno in Serie A. Si tratta di Vicenza e Como, con quest’ultimo caso che è il più clamoroso di tutti.

Il club lombardo è infatti stato acquistato da Robert e Michael Hartono nell’aprile del 2019, ma da allora non è riuscito a conquistare la promozione: eppure i fratelli indonesiani vantano un patrimonio di 44,54 miliardi di euro. Essendo fondatori del marchio di sigarette Djarum, uno dei più famosi in Asia, guadagnano circa 4 milioni all’ora: potrebbero spenderne qualcuno anche per il Como, i tifosi gli sarebbero sicuramente riconoscenti… Chi invece non sta badando a spese è Silvio Berlusconi, che è al secondo posto della classifica: il suo Monza ha centrato la storica prima promozione in Serie A e il Cav sta facendo una campagna acquisti molto importante per consentirgli di fare bene anche nel massimo campionato.

Berlusconi ha un patrimonio di 6,95 miliardi: è sei volte meno di quello dei fratelli Hartono. A completare il podio Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina con un patrimonio di 5,97 miliardi. Fuori dalla top 10 si trovano Zhang e l’Inter, mentre il nuovo proprietario del Milan è decimo con 1,27 miliardi.