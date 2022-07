Wanda Nara, doccia incendiaria sullo yacht: come mostra il lato B

28 luglio 2022 a

Sempre più provocante, Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi, in vacanza a Ibiza insieme alla sorella Zaira, alle figlie e all'amico stilista Kennys Palacios, si fa immortalare mentre si fa una doccia "bollente" sullo yacht. Ecco dunque la Nara mentre si passa il dolcino sui capelli mostrando il suo burroso lato b. Su Instagram Wanda ha pubblicato ben due post con altrettanti video oltre a una foto sempre molto sensuale in cui è in posa a prua della lussuosa barca che la ospita.

Inutile dire che i suoi post hanno scatenato il popolo social. I suoi follower hanno riempito di cuoricini e di commenti le immagini in costume da bagno. Wanda Nara aveva anche ammesso di mangiare la pizza e di avere cellulite e brufoli ma certamente sceglie le sue foto con grande cura.

Wanda Nara come mamma l'ha fatta sugli scogli: le foto che fanno impazzire Icardi | Guarda

Ieri infatti la moglie di Mauro Icardi, ha scritto a corredo di una foto in cui era praticamente nuda sugli scogli: "Ho la cellulite come tutte". Probabilmente avrà fatto andare su tutte le furie Maurito, che pare sia molto geloso di Wanda Nara. E proprio lui deve fare i conti con quello che è successo poche sere fa quando, come detto, si è ritrovato a dover fare i conti con una Ig Stories che ha fatto il giro dei siti: lei in una discoteca ed un ragazzo che fa le avances.