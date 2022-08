Carlo Ancelotti commuove tutti: anche lui ai funerali di Villiam Vecchi

06 agosto 2022 a

a

a

Il funerale di Villiam Vecchi, lo storico preparatore dei portieri del Milan fa discutere parecchio. Infatti, come sottolinea Fanpage, alle esequie di Vecchi non hanno partecipato gli attuali dirigenti della società rossonera. Una nota stonata l'assenza di Paolo Maldini che più di tutti conosceva il preparatore. Maldini ha dedicato a Vecchi un lungo post sui social, ma di fatto non era presente ai funerali. Presenti invece Gigi Buffon e Carlo Ancelotti.

Cesc Fabregas, Milan? No, Como: clamoroso in Serie B, "manca solo la firma"

Il gesto dell'allenatore del Real Madrid è stato apprezzato davvero tanto dai familiari di Vecchi. Ancelotti ha condiviso con Vecchi una lunga esperienza a Madrid e dalla capitale spagnola sono arrivate sei persone per dare l'ultimo saluto a Villiam. Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha messo a disposizione un jet privato per Ancelotti, per il figlio Davide e per il genero Mino Fulco.

Carlos Sainz, "non la firmo": il siparietto col tifoso finisce male, è polemica

L'ex portiere di Milan, Cagliari, Como e Spal, è stato tra i protagonisti del nostro campionato e ha cresciuto una generazione di portieri senza precedenti. Per l'ultimo saluto a Vecchi, scomparso a 73 anni, erano presenti centinaia di persone. Commosso Gigi Buffon che conosceva bene il preparatore. È stato da sempre un punto di riferimento per tutto il mondo del calcio che sta tra i pali.