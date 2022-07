Cesc Fabregas, Milan? No, Como: clamoroso in Serie B, "manca solo la firma"

15 luglio 2022 a

Una possibilità di mercato che stuzzica non poco i tifosi del Como, e che porterebbe quello che è stato un grande campione in Italia. Cesc Fabregas è a un passo dal Como. Niente Milan, dunque, che provò a prenderlo ai tempi di Carlo Ancelotti allenatore o nel 2019, quando poi alla fine lo spagnolo scelse di giocare nel Monaco. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona è vicinissimo agli azzurri, pronto a giocare in riva al lago la prossima stagione, nella squadra guidata dall’ex bandiera del Chelsea, Dennis Wise, ora a.d. unico della società. L'intesa tra le parti è ad un passo.

Al Monaco tanti infortuni, ora due anni di contratto col Como

Il centrocampista spagnolo 35enne, che ha scelto di rimettersi in gioco dalla Serie B dopo l'esperienza nel Principato, firmerà un contratto di due anni. Un'esperienza che Fabregas ha deciso di fare, per poi eventualmente diventare allenatore in futuro, proprio partendo dall'Italia. Reduce da un’esperienza, quella col Monaco, dove in tutto ha collezionato 68 presenze. Nell'ultima stagione, però, ha giocato solo cinque partite (in totale 117 minuti) a causa di diversi problemi fisici. Fabregas, nel suo lungo curriculum, vanta più di 700 partite tra i professionisti, 14 titoli con i club tra Arsenal, Barcellona e Chelsea, una Coppa del Mondo e due Europei con la Spagna.

I due ricchissimi proprietari del Como

Il centrocampista è pronto a dire sì alla squadra di proprietà dei fratelli indonesiani, Robert e Michael Hartono: due imprenditori che in Asia sono ricchissimi, a capo dell’impero Darjum, sigarette, immobili, diritti tv e altro. Con l’obiettivo di riportare il Como in A, sognando la massima categoria con Fabregas, dopo gli acquisti del difensore Filippo Delli Carri dalla Salernitana e Liam Kerrigan, un esterno offensivo irlandese.

