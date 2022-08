Juventus, Allegri "pazzo" per Morata? Eppure Muriel... cosa non torna

C. Sav. 08 agosto 2022 a

La squadra si sta sistemando per far rendere al massimo Vlahovic, nel segno del 4-3-3 e delle scorribande delle frecce come Di Maria. Lo spartito è chiaro ma la messa in scena si scontra con un problema numerico: mancano gli interpreti. Dietro alla punta titolare c'è il solo Kean, che ha tutt' altre caratteristiche: meno gioco spalle alla porta e capacità di finalizzare. In più l'azzurro è un'incognita di per sé, se è vero che continua a cascare negli errori del passato: ieri contro l'Atletico non è stato utilizzato per motivi disciplinari. È arrivato tardi al ritrovo. Cose da dilettanti.

A Di Maria, unico rinforzo finora dell'attacco, viene chiesto tutto e subito. Perché in attesa dei nuovi acquisti che colpevolmente tardano ad arrivare e di Chiesa che chissà quando tornerà a essere Chiesa, davanti non c'è nessun altro a disposizione di Allegri (Kaio Jorge, a proposito, si allena a Montecarlo per recuperare dalla rottura del crociato). Così Cuadrado dovrà gioca re da ala nonostante sia in netta fase calante e dovrà farlo a sinistra, dove non ha mai scorrazzato in carriera e dove, per caratteristiche, fatica tremendamente.

Meglio Kostic in quella zona o, al limite, Kean, che non sembra poter diventare un vero nove. Per il serbo si tratta con l'Eintracht Francoforte ma ballano ancora 6 milioni di differenza: 12 l'offerta, 18 la richiesta (bonus compresi). In più il club tedesco vuole tenerselo per sfidare il Real Madrid (mercoledì) in Supercoppa Europa, quindi difficilmente la Juve ci potrà contare per la prima di campionato. Ecco perché Allegri spinge per riavere Morata: è un due -in -uno. Punta in caso di assenza di Vlahovic o esterno a sinistra nel 4-3-3. Max è convinto che da ala, lo spagnolo possa vivere una seconda giovinezza. La dirigenza pensa che lo stesso discorso valga per Muriel (l'Atalanta lo cederebbe per chiudere Pinamonti), dimenticandosi però che a ormai 31 anni, la voglia del colombiano è quella di giocare da punta. E basta.