Donnarumma "liberato"? La clamorosa trattativa che fa godere Gigio

Al Napoli vogliono un portiere forte e d’esperienza, per completare un mercato interessante che all’ombra del Vesuvio ha già portato diversi giocatori interessanti: il georgiano Khvicha Kvaratskhelia (domenica con doppietta allo Spezia), Jack Raspadori del Sassuolo, Kim (arrivato per sostituire Kalidou Koulibaly), il ‘Cholito’ Simeone e Ndombele. Il nome scelto per la porta è quello di Keylor Navas del Psg, che ha tutto: esperienza, statura tecnica, esperienza internazionale e mentalità. E che libererebbe definitivamente il posto al Psg a Gigio Donnarumma, finalmente libero di poter giocare tra Ligue 1, Champions e Coppa di Francia senza la minacciosa presenza del collega-rivale.

Se Navas arriva, cosa farà Meret?

L’anno scorso Mauricio Pochettino lo alternò al via proprio con Navas, poi, con l’arrivo quest’anno di Christophe Galtier, il portiere campano ha trovato posto definitivamente e può respirare dopo mesi di tensione e frustrazione, sfogata anche in qualche intervista. Mentre Keylor, l’ex estremo difensore del Real Madrid, è vicino al club campano. Proprio da oggi, scrive Fanpage, si entrerà nel vivo dell'operazione: da un lato il calciatore che deve risolvere alcune pendenze coi francesi, dall'altro la volontà dei partenopei di chiudere con un biennale (agevolato dai benefici del Dl crescita). Pronto a partire per la Francia è invece Fabian Ruiz: attende solo un segnale, gli accordi sono sanciti. E Meret? Tre gli scenari: resta anche in caso di arrivo di Navas (addirittura come terzo portiere in caso di mancata cessione), fa coppia con Salvatore Sirigu (approdato in Campania dal Genoa retrocesso in B) o trova adeguata sistemazione.