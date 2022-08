Ilary Blasi, schiaffo definitivo: dove e come beccano Totti a tarda notte

23 agosto 2022 a

Altro che riappacificazione. Qualcuno ci crede ancora, ma tra Ilary Blasi e Francesco Totti pare definitivamente finita. Mentre la conduttrice Mediaset sta trascorrendo una infinita vacanza "nomade", lontana da tutto e da tutti in compagnia solo dei parenti più stretti (dalla sorella alle figlie), Totti è rimasto tra Roma e Sabaudia, secondo il gossip a sbrigare le più spinose pratiche legali legate alla separazione. E a frequentare, con grande discrezione, Noemi Bocchi. La ragazza romana per cui, forse, è scattata la crisi che ha portato alla fine del matrimonio con Ilary.

Come spesso accade, sono i paparazzi sguinzagliati da Alfonso Signorini a immortalare un "momento topico". Il settimanale Chi condotto da Signorini infatti ha pubblicato nel prossimo numero in edicola mercoledì 24 agosto, le immagini del 46enne ex capitano della Roma che va a trovare proprio la sua nuova fiamma Noemi, al Circeo.



"Dopo giorni di appostamenti e false piste", sottolinea Dagospia per dare enfasi a questa prima volta. Nelle foto, che sarebbero state scattate la sera del 19 agosto scorso, si vede Totti a San Felice Circeo, dove si sarebbe fatto accompagnare da un amico. Sono le 22.30 e il Pupone entra nel complesso immobiliare dove c'è la villa affittata da Noemi per le vacanze. La prova? Un'altra foto, pubblicata sempre da Chi, in si vede Noemi parcheggiare l'auto proprio davanti allo stesso civico. Non una semplice coincidenza, dunque.