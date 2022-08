Ilary Blasi e la foto terremoto che colpisce Totti: cosa c'è dietro

22 agosto 2022 a

Ilary Blasi adesso deve andare avanti. Dopo l'allontanamento da Francesco Totti, la showgirl e conduttrice sta cercando di trovare la sua serenità e nuovi equilibri. Tutto ciò che le era mancato forse negli ultimi tempi soprattutto dopo l’uscita della notizia della sua crisi con Totti. E questa volta, raccontando la sua estate sui social, la Blasi ha voluto in certo modo lanciare un messaggio da "mamma". Lei tranquilla con la sua piccolina, Isabel, si prepara a un altro viaggio in questo ultimo scorcio d'estate.

La conduttrice infatti ha postato due stories in cui appare mano nella mano con la piccola mentre scendono le scale e con lei in auto mentre l'accarezza durante il viaggio. Un'immagine di tranquillità in questa bufera che ha coinvolto la sua famiglia all'inizio di questa estate.

Ma queste stories sono anche un messaggio chiaro per Francesco Totti. "Mamma Ilary" c'è e non ha intenzione di abdicare al suo ruolo principale. Insomma Ilary adesso appare come ultimo baluardo della serenità per i suoi figli, mentre Totti trincerato nel suo silenzio continua la sua vacanza a Sabaudia attendendo la fine dell'estate per spiegare come sono andate davvero le cose. E a quanto pare a uscire allo scoperto sarà anche la sua nuova fiamma: Noemi Bocchi.