Ilary Blasi, la foto che nasconde un segreto: cosa può succedere

23 agosto 2022 a

Ilary Blasi adesso va in Croazia. Questa estate infinita per la conduttrice e showgirl si chiuderà con un soggiorno di qualche giorno a poche miglia dall'Italia tra il relax del mare croato. La Blasi è attesa a Roma per discutere la separazione dal marito Francesco Totti, ma a quanto pare ha deciso di prolungare la vacanza. L'ex capitano della Roma è a Sabaudia, mentre la moglie è in giro nell'Adriatico.

E la Blasi ha voluto postare alcune foto su Instagram per mostrare la destinazione del suo viaggio in compagni della figlia Isabel. Ma in questa storia c'è un dettaglio da non sottovalutare: i figli. A quanto pare Chanel e Cristian sono col padre mentre la piccolina è con la madre. Isabel dunque passerà anche questa vacanza con la mamma lontano dal papà e dai suoi fratelli. E a quanto pare, proprio tra qualche settimana, la coppia dovrà decidere il da farsi sui figli che dovranno se scegliere con chi vivere.

Sarà in quel momento che la separazione si mostrerà nella sua drammaticità per tre figli che avevano sempre vissuto in una famiglia unita e con una coppia esemplare. Poi l'incubo della separazione. Ilary ha cercato di fra distrarre la più piccolina portandola in vacanza, la migliore cura per una bimba così piccola che deve fare i conti con la separazione dei genitori.