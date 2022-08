Cristiano Ronaldo al Napoli, ci siamo? "Cosa si aspetta": l'ultima clamorosa bomba

29 agosto 2022 a

A Napoli ci pensano, come è inevitabile che sia. Cristiano Ronaldo all’ombra del Vesuvio? Un’idea pazza e stuzzicante per gli animi del popolo Azzurro, che però soffrirebbe all’idea di lasciar partire un bomber come Viktor Osimhen in direzione Manchester. Quella di CR7 sarebbe la ciliegina sulla torta per chiudere un buon mercato in entrata, che già vede i nomi del promettente georgiano Kvaratskhelia, oltre a Jack Raspadori (arrivato dal Sassuolo), Kim, Simeone, Sirigu e Ostigaard. Però si darebbe il benservito a una punta di 23 anni, arrivata nell’estate 2020 dal Lille, che ha già segnato due reti (oltre a un assist) nelle tre partire di questo avvio, segnandone 14 (per cinque assistenze) in 27 partite dello scorso campionato. Difficile comunque dire di “no” ai 100 milioni offerti dai Red Devils insieme al prestito secco di Ronaldo, che così potrebbe giocare la tanto sognata Champions League.

La Fiorentina ferma il Napoli: reti bianche al Franchi, traffico in vetta

Di Marzio: “Napoli-CR7, si attende l’agente del giocatore”

Per l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sono “ore d'attesa per capire se Jorge Mendes, agente del fuoriclasse portoghese, porterà un'offerta concreta per concretizzare il ritorno di Ronaldo in Italia ed il trasferimento di Osimhen al Manchester United”. Se così fosse, il nigeriano potrebbe aver giocato (senza segnare) la sua ultima partita di A in quel di Firenze, a meno che non lo faccia nel turno infrasettimanale di A, mercoledì sera contro il Lecce di Marco Baroni. Più difficile in tal caso, dato che giovedì questo alle 20 chiude il calciomercato in Italia. Interpellato su Cristiano Ronaldo al termine del pari con la Fiorentina, Spalletti ha detto ancora una volta la sua riguardo alla possibile trattativa: “Il Napoli ci pensa? Pensano a qualsiasi cosa riguardi la squadra. Da quando sono arrivato, sono tutti sul mercato. Ma quando una società offre 100 milioni per qualcuno (Osimhen, ndr) è difficilissimo non prendere in considerazione questa offerta".