Cristiano Ronaldo torna in Italia? Voce impazzita: dove va

L’ultima bomba di mercato l’hanno lanciata quelli di Tuttosport: noto a tutti il suo desidero di scappare da Manchester, Cristiano Ronaldo è finito nella mente di Aurelio de Laurentiis per il suo Napoli. E anche CR7 considera l’idea di giocare all’ombra del Vesuvio. Una possibilità che si farebbe, però, con il passaggio di Viktor Osimhen allo United: i Red Devils sarebbero pronti a offrire 100 milioni più il prestito del portoghese, mentre al nigeriano andrebbero 10 milioni di euro annui seppur non sia convintissimo di andare in Inghilterra. Convinto che quest’anno al Napoli possa togliersi grandi soddisfazioni.

CR7 al Napoli, dallo United 100 milioni cash per Osimhen

Arrivati a Napoli il promettente georgiano Kvaratskhelia, oltre a Raspadori, Kim, Simeone, Sirigu e Ostigaard, ora si pensa alla ciliegina sulla torta. Sembra incredibile, con il campionato iniziato da due turni e quando mancano solo sei giorni alla chiusura del mercato, però tutto è possibile per Tuttosport, con l’intermediazione dell’agente di CR7 Jorge Mendes. La trattativa da 100 milioni sarebbe pagabile in tre esercizi. I Red Devils inizialmente avrebbero voluto inserire il cartellino di Ronaldo (40 milioni) per abbassare il prezzo di Osimhen, ma su questo argomento il club azzurro non transige: 100 milioni cash, altrimenti l’affare salta.

Ronaldo, stipendio sarebbe coperto al 75% dallo United

Ronaldo, 37 anni, arriverebbe in Campania con la formula del prestito secco, per poi decidere cosa fare a fine stagione, quando scadrà il suo accordo con il Manchester, anche se lo United vanta l’opzione per un altro anno. Sul fronte stipendio, invece, Jorge Mendes sta individuando il modo per permettere al Napoli di farcela. Ronaldo guadagna 23,5 milioni netti a stagione. I primi due mesi (4 milioni) sono già stati pagati dal Manchester, per i restanti 20, dovrebbe essere lo United ad impegnarsi per il 75% dello stesso: condizione fondamentale per chiudere l’operazione che porterebbe Osimhen nei Red Devils.

Per la porta si continua a lavorare per Keylor Navas

Per la porta, infine, l’obiettivo resta Keylor Navas, in uscita dal Psg per lasciare la titolarità completa a Gigio Donnarumma. Una situazione che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro e che richiede pazienza diplomatica, con incluso il trasferimento di Fabian Ruiz a Parigi. Due affari da chiudere entro giovedì: l'estremo difensore 35enne si trasferirebbe a Napoli firmando un biennale da circa 3,5/4 milioni di euro all'anno più bonus che, grazie al Decreto Crescita, permetterebbe ai partenopei di avere un lordo ‘più leggero' a bilancio.