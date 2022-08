Roma, da Mourinho arriva Camara? Non lo guarda nessuno: spunta un seno mostruoso...

31 agosto 2022 a

Mady Camara è un nuovo calciatore della Roma. Il club giallorosso è dovuto correre ai ripari in fretta e furia, dato che si trova in piena emergenza a centrocampo: l’infortunio di Gini Wijnaldum è stato una mazzata pesante, dato che l’olandese dovrà star fuori almeno tre mesi. Con ogni probabilità ritornerà direttamente nel 2023, quando la Roma conta di riuscire finalmente a renderlo un pilastro del suo centrocampo.

Poi si è verificato anche l’infortunio di Nicolò Zaniolo, che ha costretto Mourinho ad avanzare Lorenzo Pellegrini: a centrocampo sono rimasti soltanto Matic e Cristante, ecco allora l’intervento sul mercato. Camara, 25enne guineano, arriva dall’Olympiacos in presti oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, più una percentuale su un futura rivendita. Dopo le visite di rito a Villa Stuart, Camara firmerà il contratto con i giallorossi e si metterà a disposizione di Mourinho all’indomani della sfida dell’Olimpico tra Roma e Monza.

Il suo atterraggio a Fiumicino non è passato inosservato, anzi Camara è subito diventato molto chiacchierato sui social. Nel momento in cui è stato immortalato dalle telecamere, è passata una signora con un décolleté davvero impressionante che non poteva non scatenare l’ironia del web. “I palloni se li è portati da casa”, ha scherzato qualcuno.