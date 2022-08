Carlo Ancelotti, ecco il grande segreto per vincere tutte le partite

31 agosto 2022 a

Il Real Madrid ha un segreto per vincere in Europa e in Spagna ormai da diversi anni. È il vero segreto di Carlo Ancelotti che ama preparare le partite in modo certosino con una maniacale attenzione anche ai dettagli. La tecnologia infatti trova spazio anche in allenamento e va oltre anche all'uso dei droni che servono agli allenatori per studiare meglio dall'alto le mosse della squadra. Al real la tecnologia viene usata anche per le punizioni.

La barriera viene composta dalla classiche sagome che però vengono pilotate da un'app con cui gli assistenti di Carlo Ancelotti fanno alzare e abbassare i manichini. Il tutto va a simulare quanto accade in partita: i calciatori in barriera infatti durante la partita nella fase del calcio piazzato si alzano e si abbassano quando parte il tiro dell'avversario. E questo meccanismo permette di studiare alla perfezione i possibili movimenti della barriera avversaria.

Un vantaggio non da poco per gli uomini di Ancelotti che sarebbe alla base dei colpi che vengono sferrati con grande precisione verso le porte avversarie. Insomma Ancellotti non lascia nulla al caso.