Inter-Acerbi, sì e polemiche, la Juve scarica Arthur: tutti gli ultimi botti

La porta si è chiusa, e non metaforicamente, all'ora in cui le famiglie italiane si siedono a tavola per la cena, tra gente che andava e gente che veniva nei saloni del Gallia, il romantico hotel adibito sin dagli anni '50 a mercato del "bestiame" calcistico. E dietro quella porta si è chiuso (orrore!) il calciomercato quando il campionato stava già archiviando la sua quarta giornata. È accaduto tra pochi botti finali e molte bombette di carta rimaste inesplose come il paventato trasferimento di Leao (23) al Chelsea per 100 milioni o quello, ormai stucchevole, di Milan Skriniar (27) dall'Inter al PSG per 80.

Il difensore nerazzurro, malgrado le sirene francesi lo volessero a tutti i costi a Parigi, è rimasto a Milano per volere di Zhang che si è mangiato una mano ma non ha ceduto in extremis, dando l'ok per l'arrivo di Francesco Acerbi (34) quale difensore d'appoggio alla corte di Inzaghi.

L'ex laziale ha finalmente firmato per l'Inter che ha versato 4 milioni alla Lazio: guadagnerà 2.5 milioni all'anno e sarà il vice-De Vrij, o forse finirà per fare il titolare. C'è anche un'uscita, però: Eddy Salcedo (20) è finito al Bari che ha preso in extremis anche Aurelien Scheidler (24).

Il primo botto di giornata era venuto da Liverpool dove i Reds di Klopp hanno annunciato, a sorpresa, l'acquisizione a titolo di prestito secco, quindi senza diritto nè obbligo di riscatto, di Arthur (26), il centrocampista-lumaca che la Juventus ha sbolognato per far posto in squadra, e soprattutto nel monte stipendi, a Paredes. Il brasiliano, difatti, guadagnava 5.5 milioni e mezzo all'anno, al lordo quasi 9. Lo stipendio è passato tutto nelle saccocce del Liverpool. In uscita, prima che la fatidica porta del Gallia si chiudesse, anche Denis Zakaria (25) chiesto in prestito dal Chelsea.

Torniamo al Milan. È stato un giorno di firme: Sergiño Dest (21) è atterrato a Linate intorno alle 11 da Barcellona per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Florenzi, out almeno 2 mesi. Il terzino destro statunitense, il cui acquisto è avvenuto in prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni, ha poi sostenuto le visite mediche. Aster Vranckx (19), invece, il centrocampista arrivato dal Wolfsburg, ha terminato i test medici di rito e nel pomeriggio ha vergato il contratto con il club Il Bologna ha ufficializzato il difensore centrale austriaco Stefan Posch (25) arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Hoffenheim. E se la Salernitana ha chiuso con Krzysztof Pjatek (27), il Condor del Monza - al secolo Adriano Galliani- ha strappato Armando Izzo (30) al Torino. La Roma ha continuato a svuotare il suo parco giocatori: Patrick Kluivert (23), sfumato il trasferimento al Fulham, è finito a Valencia alla corte di Gattuso. Mentre il Verona si è assicurata i servigi di Simone Verdi (30), ex Torino e Salernitana. A proposito del Toro, da Parma è arrivato l'attaccante Yann Karamoh (24). Il difensore polacco Seb Walukiewitz (22), invece, è stato prestato dal Cagliari all'Empoli.