Simone Inzaghi si sfoga: "Si è parlato troppo", la frase di ghiaccio

Simone Inzaghi si prepara per il derby con il Milan di questo pomeriggio. L'allenatore nerazzurro però ha qualche sassolino dalla scarpa da togliersi e lo fa in conferenza stampa. Inzaghi non ha affatto gradito le critiche che ha ricevuto la squadra per la sconfitta con la Lazio e così adesso mette nel mirino chi ha puntato il dito contro di lui e contro i suoi uomini in campo: "Si è parlato troppo del ko con la Lazio perché siamo l'Inter e le nostre sconfitte fanno discutere, ma comunque abbiamo nove punti in quattro partite. Volevo una reazione dalla squadra e c'è stata, perché contro la Cremonese abbiamo fatto una partita seria".

Insomma il tecnico nerazzurro rivendica il lavoro fatto fin qui e di fatto vuole sgomberare il campo da polemiche o veleni che potrebbero turbare l'ambiente in vista di una sfida così importante.

Infine parla anche del mercato: "Questa è l'Inter che mi piace e la società ha lavorato benissimo. Abbiamo trattenuto giocatori importanti sapendo che c'erano dei paletti agonistici da rispettare e con me allenatore tutte le sessioni di mercato sono state positive a livello finanziario. Oggi ho una squadra competitiva come dimostreremo sul campo".