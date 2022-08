Simone Inzaghi si sfoga in tv: "Non possiamo fare così", gelo all'Inter

27 agosto 2022 a

a

a

Simone Inzaghi si sfoga dopo la sconfitta clamorosa dell'Inter con la Lazio per 3-1. Finito il match, Inzaghi si è presentato davanti alle telecamere di Dazn per bacchettare la squadra, soprattutto il reparto difensivo che è stato protagonista di una prestazione disastrosa. Parole forti quelle pronunciate da Inzaghi in tv, una vera e propria accusa ai difensori e alla squadra: "Il primo gol una squadra come la nostra non può mai prenderlo. Gli altri due sono stati due eurogol. Il primo gol però non si può prendere, non possiamo prendere un gol così". Una frase che rende bene l'idea della tensione in casa Inter dopo il disastro con i biancocelesti.

Lautaro e Lukaku, Lu-La ritrovata. Ma Inzaghi... Qual è il problema dell'Inter

E Inzaghi ha sottolineato anche la facilità con cui Di Maio e Bastoni hanno lasciato campo libero ai laziali che hanno fatto ciò che volevano davanti alla porta nerazzurra.

"Nemmeno una possibilità": la frase al vetriolo che asfalta Inzaghi

Infine ha commentato così il match dell'Inter e soprattutto l'incapacità di mettere il risultato dalla propria parte: "È stata una partita equilibrata, giocata bene. Abbiamo tenuto il campo, messo tanti palloni invitanti. Ma dopo il pareggio dovevamo avere più cattiveria e determinazione per far girare l'episodio dalla nostra parte".