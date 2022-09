Juventus, scoppia la bufera su Allegri: "Di Maria tirerà indietro la gamba"

Lorenzo Pastuglia 06 settembre 2022 a

Le proteste contro Massimiliano Allegri non si placano. Non solo per un gioco che non sta aiutando la Juve, ancora incapace di trovare un ruolino di vittorie concreto nonostante la migliore difesa del campionato (solo due gol subiti). Ma anche per reo, secondo i tifosi, di aver sacrificato Angel di Maria a Firenze, tanto che l’argentino ha così accusato di nuovo i problemi patiti al via di campionato. Nella rifinitura prima del Psg, l’ex Real e Psg non è migliorato, e alla fine si è deciso di non convocarlo per la sfida di stasera (ore 20.45) al Parco dei Principi, contro la milionaria squadra di Al-Khelaifi.

I commenti duri dei tifosi contro Allegri sui social

Contro Mbappé, Messi e Neymar, dunque, non ci sarà il Fideo, che ha preferito non forzare nell’allenamento di rifinitura. Evidentemente, i postumi dalla lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, rimediato al debutto in campionato col Sassuolo, non li ha ancora smaltiti del tutto. Le condizioni del giocatore non erano ottimali già prima dello Spezia, ma nonostante ciò Allegri lo ha impiegato sia nel successo dello Stadium per 2-0 che contro la Fiorentina.

E i fan ora stanno perdendo la pazienza, lasciando commenti durissimi sui social: “Secondo me adesso Di Maria vedendo i rischi che Allegri gli ha fatto correre, al rientro farà normale amministrazione e tirerà indietro le gambe per non rischiare il mondiale”. Oppure: “Praticamente ha giocato forse 120 minuti in tutto” e ancora: “Di Maria sarà in queste condizioni fino alle convocazioni per il mondiale. Poi invece non penserà più a noi”.