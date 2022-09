Paul Pogba, "dobbiamo essere realisti": dramma-Juve, quando rientra davvero

Lorenzo Pastuglia 06 settembre 2022 a

“Paul Pogba? Non c'è rabbia, in quel momento ha preso una decisione e c'era il 50% di possibilità di riuscita, non è andata bene ma oggi si è operato. Stamattina (lunedì 5 settembre, ndr) è uscito per la seconda volta in campo, si è fermato e poi ha deciso di operarsi”. Così Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di lunedì, il giorno precedente alla sfida del Parco dei Principi contro il Psg di Messi, Neymar e Mbappé (questa sera alle 21). “Che rientri con noi prima del Mondiale me lo auguro — ha aggiunto ancora il toscano — ma mancano 45 giorni. Il Mondiale però non è un problema mio, il problema della Juventus è che torna a gennaio. Difficilmente ci sarà prima di novembre e serve essere realisti”.

Una notizia non apprezzata dai tifosi: “Ma anche se le cose non piacciono, ora aspettiamo il rientro (di Pogba, ndr), speriamo di averlo prima di novembre, vedremo — ha detto ancora l’ex allenatore del Milan — Da qui in poi si guarda in avanti. Il passato non si può cambiare: se prendi una decisione è giusta, poi devi vedere se è stata presa bene o male. Non pensiamo al se o se forse avessimo fatto così…". Le difficoltà riscontrate dalla sua squadra in questo avvio — tre pari e due vittorie in avvio, ma con un gioco che non decolla — Allegri le conosce benissimo: "Il nostro andamento è stato quello di trovarsi in vantaggio — ha commentato Max — spero sia così anche con il Psg, ma lì ci siamo fermati e per questo dobbiamo migliorare. Ora non si decide nulla, ma serve solo migliorare e lavorare. Sappiamo che serviranno 10 punti se vorremo passare il turno”.

La probabile formazione bianconera contro il Psg

In campo stasera ci saranno in campo Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot (ex della sfida) e Mattia Perin, restano da valutare le condizioni di Alex Sandro e Leandro Paredes, arrivato nel finale di mercato proprio dal club parigino. Non ci sarà Angel Di Maria, l’altro ex della sfida, che preferisce non forzare dopo aver riaccusato il problema — la lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra — patito nella prima di campionato contro il Sassuolo. Fatale la partita contro la Fiorentina, dopo aver giocato anche nel turno infrasettimanale contro lo Spezia. Così il 3-5-2 dei bianconeri che dovrebbe scendere in campo al Parco dei Principi: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Rabiot, Paredes, Miretti, McKennie, Kostic; Milik, Vlahovic.