Arthur, quanti soldi ha perso la Juve per ogni minuto giocato: cifre-choc

Arthur se ne va a Liverpool, e in casa Juve c’è chi esulta per la vendita. A Torino intanto è stato fatto un conto sullo stipendio del 26enne brasiliano ex Barcellona: in totale ha guadagnato 5.100 euro per ogni minuto giocato nella Juve, a fronte di un ingaggio netto annuo di 8 milioni e 300 mila euro, come scritto da Tuttosport. Insomma, non pochi per un giocatore che non è riuscito a dimostrare compiutamente il suo valore né con Pirlo né con Allegri, seppur sia stato anche influenzato dal grave problema patito nel febbraio 2021: la calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea che l’ha messo fuori causa fino all’ottobre dello stesso anno.

Arthur, a Liverpool per rilanciarsi e cercare la Nazionale

A Liverpool, molto probabilmente Arthur dovrà partire dalle retrovie, considerata la concorrenza di gente come Carvalho, Thiago Alcantara, Elliott, Henderson, Tavares. Il giocatore vuole farsi vedere per la convocazione in Nazionale a novembre e dicembre per i Mondiali in Qatar, e per questo ha cercato casa fuori da Torino, trovandola a un passo dal gong di fine calciomercato. Ora tocca a lui rilanciarsi, seppur in bianconero molti tifosi di Madama ci hanno esultato su, riguardo a un calciatore arrivato nell’estate 2020 nello scambio discusso che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona.