Mauro Icardi scaricato dal Psg: accordo nella notte, dove giocherà

A nemmeno 30 anni, Mauro Icardi sembra essere uscito dal radar del grande calcio. L'attaccante argentino giocherà la prossima stagione nel Galatasaray, in Turchia. Club storico, ambizioso ma non certo un top team d'Europa. Nella notte, il Psg ha trovato l'accordo con i giallorosso di Istanbul, "sbolognando" in prestito l'ex capitano dell'Inter con l'esoso contratto di 10 milioni di euro a stagione a carico, parzialmente, dei turchi. Icardi è solo l'ultimo degli esuberi d'oro dei parigini, che per la prima volta dopo un decennio di campagne acquisti "folli" hanno cercato con il tecnico Galtier di badare al sodo: giocatori solidi e utili alla causa, magari meno celebri di tanti nomi finiti a far muffa (a peso d'oro) in panchina.

Mauro Icardi, il triste capitano degli "11 indesiderati": eccoli schierati





Era proprio il caso di Maurito, che dopo aver fatto bene nella prima stagione in Francia si è perso per strada, tra incomprensioni tecniche, disavventure sentimentali con la moglie Wanda Nara, gossip scatenato e pure qualche maldipancia nello spogliatoio a causa dell'arrivo (più che ingombrante) di Leo Messi, l'uomo che secondo la stampa l'ha sempre ostracizzato anche in Nazionale argentina. Icardi però ci ha messo del suo per finire ai margini del Psg: il suo rendimento in campo, infatti, è stato fallimentare e recita appena 18 gol complessivi tra Ligue 1 e coppe nelle ultime 2 stagioni, una miseria per il bombe capace di segnare 124 reti in 219 presenze complessive in 6 anni di Inter A Parigi, al di là di come andrà in Turchia (dove ritroverà in squadra una piccola colonia "italiana", composta da Mertens, Torreira, Seferovic e Muslera), l'avventura di Icardi sembra in ogni modo giunta a termine.